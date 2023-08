"Nie 2-3 tygodnie". Głos z Ukrainy ws. końca wojny [RELACJA NA ŻYWO]

Iryna Wereszczuk zwróciła uwagę na to, co każdy może zrobić na rzecz zwycięstwa Ukrainy:





"Przygotowujemy się do maratonu, a nie sprintu. Do walki w dwunastu rundach, a nie w trzech. Podejmujemy się nie tylko realistycznych zadań, nie marnujemy środków i czasu. Skupiamy się na priorytetach ignorując rzeczy mniej ważne. Musimy przyzwyczaić się do sztywnych priorytetów. By nie były rozpraszane. Korupcja to zdrada. Spory - po wojnie".