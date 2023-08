Armia przestępców naciera na Kupiańsk. "Sytuacja coraz trudniejsza" [RELACJA NA ŻYWO]

Ukraina zrobiła ważny krok ku przywróceniu swobody żeglugi na Morzu Czarnym; pierwszy cywilny statek przepłynął nowym ukraińskim korytarzem humanitarnym - przekazał w środę wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.





"Właśnie Ukraina zrobiła ważny krok ku przywróceniu swobody żeglugi na Morzu Czarnym. Pierwszy cywilny statek przepłynął nowym ukraińskim korytarzem humanitarnym, wypływając z odeskiego portu. Teraz zmierza do Bosforu" - napisał Zełenski w mediach społecznościowych.





Jak dodał, Ukraina oficjalnie poinformowała o działaniu korytarza Międzynarodową Organizację Morską, która potwierdziła suwerenne prawo Ukrainy do regulowania nawigacji i wezwała Rosję do zaprzestania wysuwania gróźb i do przestrzegania konwencji międzynarodowych.