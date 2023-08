Ich Kreml obawia się najbardziej. Wysyłają dziesiątki rakiet

Rosyjskie wojsko zaczęło regularnie ostrzeliwać bazy lotnicze, pasy startowe i ośrodki szkolenia pilotów w Ukrainie. Chodzi o to, by utrudnić Kijowowi prowadzenia ostrzałów baz na Krymie przy pomocy pocisków manewrujących Storm Shadow i SCALP - pisze Financial Times, powołując się na swoje źródła.