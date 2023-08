Polują na ukraińskie bombowce. Każdego dnia stacjonują w innym miejscu

Su-24M to dwuosobowy i dwusilnikowy bombowiec frontowy, który ma ponad 22 metry długości i nieco ponad dziesięciometrową rozpiętość skrzydeł, kiedy są złożone i siedemnastometrową w przypadku rozłożenia w konfiguracji do lotu z małymi prędkościami. Może przenosić do 8 ton ładunku na odległość do 3 tys. km.