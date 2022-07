Kim jest "seryjny samobójca" z Rosji? "To ostrzeżenie"

W Moskwie natomiast 18 kwietnia znaleziono martwą rodzinę byłego wiceprezesa Gazprombanku Władisława Awajewa. Śledczy uważają, że Awajew zabił żonę i córkę, a następnie się zastrzelił. - Jego zadaniem było zajmowanie się bankowością prywatną, co oznacza obcowanie z klientami VIP. Był odpowiedzialny za bardzo duże sumy pieniędzy. Więc, czy on się zabił? Nie wydaje mi się. Myślę, że on coś wiedział i że stanowił jakieś zagrożenie - mówił w CNN Igor Wołobujew, były wiceprezes Gazprombanku.