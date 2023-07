Gdzie są pożary w Europie? Te kraje walczą z ogniem

Pożary w Europie 2023. Grecja wciąż walczy z ogniem

Pożary, które początkowo pojawiły się na greckich wyspach - m.in. Rodos, Korfu i Eubei, wciąż stanowią zagrożenie zarówno dla miejscowej ludności i turystów, jak i ekosystemu. W kraju pojawiły się również nowe ogniska pożarów, zarówno w północno-wschodnich regionach, jak i na półwyspie peloponeskim. Jak poinformowała państwowa służba meteorologiczna, we czwartek 27 lipca na tych terenach może dojść do wichur, które mogą przyczynić się do rozprzestrzeniania się ognia.