Ogromne pożary w Hiszpanii. Zginął strażak walczący z żywiołem

Hiszpania. Pożar rozprzestrzenia się w szybkim tempie

Ogień do czwartku zajął kilka andaluzyjskich gmin, przez co konieczne było zamknięcie dwóch drug krajowych i jednej z najważniejszych hiszpańskich aort komunikacyjnych, autostrady AP-7. Trasa ta przebiega wzdłuż południowego i wschodniego wybrzeża kraju. Władze Andaluzji szacują, że tylko do środy pożar strawił ponad 2100 hektarów lasów. Niestety, z uwagi na warunki pogodowe, obszar ten będzie się szybko powiększał.