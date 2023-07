Makłowicz opowiada o pożarach w Chorwacji. "Pewnego rodzaju histeria"

- Jest to pewnego rodzaju histeria. Wszyscy się skupili na pożarach. Tutaj są co roku pożary. Gorący, bardzo silny wiatr przestał już wiać. Przed naszą rozmową sprawdziłem miejscowe portale i jest tylko jeden pożar, który jest opanowany. Ludzie są pobudzeni po tym, co dzieje się w Grecji - stwierdził Makłowicz.