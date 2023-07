Pożary w Chorwacji. Gdzie? W tych regionach pojawił się ogień

Pożary w Chorwacji dziś. Te regiony są zagrożone

Jak podają lokalne służby, we wtorek 25 lipca w godzinach wieczornych pożary występujące w Chorwacji dotarły do rejonów, znajdujących się niedaleko Dubrownika. Z ogniem walczyło ponad 130 strażaków - z relacji przekazanej przez portal otvoreno.hr wynika, że strażakom udało się opanować pożar, dzięki czemu nie rozprzestrzenił się on na zabudowania. "Stjepan Simović, dowódca straży pożarnej powiatu dubrownicko-neretwiańskiego, powiedział, że noc była trudna, ale ogień, który zagrażał domom, został opanowany".