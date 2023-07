Naukowcy o "cichym zabójcy". 61 tysięcy ofiar w Europie

Na samej Sycylii we wtorek odnotowano aż 86 pożarów. Najwięcej w rejonie Palermo. Pożar spowodował tymczasowe zamknięcie lotniska w tym mieście. "W niektórych częściach wschodniej Sycylii temperatura wzrosła w poniedziałek do 47,6 stopnia C, blisko rekordowego europejskiego poziomu 48,8 stopnia odnotowanego na wyspie dwa lata temu" - podaje Reuters.