Gdańsk. Aleja Pawła Adamowicza otwarta. "Podśmiewaliśmy się, że to Bob Budowniczy"

W pierwszą rocznicę tragicznej śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza otwarto w mieście aleję jego imienia. - Ta droga jest mostem łączącym dwie części miasta, jak Paweł zawsze łączył ludzi i środowiska - powiedziała Magdalena Adamowicz, żona zmarłego prezydenta.

"Szedł w jaskrawej kamizelce"

- Paweł Adamowicz, kiedy szedł tą drogą, a byliśmy tu ostatnio na pięć tygodni przed tragedią, cieszył się jak dziecko. Czasem się podśmiewaliśmy się, że to "Bod Budowniczy". Szedł w jaskrawej kamizelce, ale bez kasku, o co zawsze się wściekałam, ale niektórzy mówili, ze niekorzystnie w nim wygląda. Zachwycał się tą drogą i pokazywał: a co to tam jest? Bo ta ulica otworzyła zupełnie inną perspektywę w naszym mieście. Niewielka 2,5-kilometrowa trasa powstała z wielkim kunsztem inżynieryjnym - powiedziała Aleksandra Dulkiewicz.