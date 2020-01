28. Finał WOŚP 2020 w Gdańsku. Magdalena Adamowicz: to dla mnie najtrudniejszy moment

- Pamiętajcie, że dobro może wygrać, nie damy się zastraszyć - mówiła podczas gdańskiego 28. Finału WOŚP Magdalena Adamowicz, żona zamordowanego samorządowca. Na wybrzeżu to symboliczna edycja akcji Jurka Owsiaka ze względu na tragiczną śmierć Pawła Adamowicza w 2019 r.

- Kochani, to dla mnie bardzo trudny moment, najtrudniejszy od 14 stycznia 2019 r. Być tutaj i mówić do Was. Zło nie może wygrać, nie damy się zastraszyć, pamiętajcie, zło boi się odwagi. To z Gdańska świeci słońce odwagi, wolności i solidarności - mówiła podczas wystąpienia Magdalena Adamowicz, żona zamordowanego samorządowca, nie mogąc ukryć wzruszenia. Przed godz. 20 z gdańską sceną przy Europejskim Centrum Solidarności połączyło się studio główne 28. Finału WOŚP.