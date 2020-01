28. Finał WOŚP 2020. Magdalena Adamowicz kwestuje i wspomina Pawła Adamowicza

Pani poseł jak ludzie reagują bo widzę że to my wciąż tutaj przy pani wciąż nie możemy W ciągu godziny chyba udało nam się przejść 20 m jest bardzo dużo hojnych gdańszczan ale też mnóstwo ludzi przyjedzie Polski ze Śląska z Łodzi naprawdę z różnych mięs i mówią z Elbląga ze Słupska że specjalnie przyjechali Tutaj na wrzucić właź Datek na orkiestrę Rozmawiają z panią rozmawiają rozmawiałem dużo wspomina że Pawłowi w zeszłym roku wrzuciło dużo że Specjalnie że zawsze są sorki Ma pani dzisiaj siłę żeby pokonywać Tę samą trasę Aim ciężka puszka Im więcej uciśnięty Rąk te ręce są ciepłe dają ciepło energię to to dodaj Co Odrzucają bo widzę że cały czas są szczodrze bo da To tam powodzenia życzę szczęścia mówią że że że Są z nami że chcą właśnie zmiany i tak samo tutaj czy Małgosi czy mi Powodzenia I jest to takie takie szczere autentycznymi Nie wahała się pani Ani chwili Wziąć Nie nie nie nie nie nie Wahałam się w ogóle nie to u nas zresztą w Wirtualnej Polsce podczas wywiadu mówiła Ostrzegałem Też To samo mówiły mama Raczej już mają mają Mają mają obawy i ja to nie ma co się Zginął cicho Na oczach całego św Naprawdę Trudno oceniać inaczej niż to One one się Dzisiaj Tak Likwidujemy za pomocą mi Tak dlatego że ja nie chcę się poddać terrorowi ja nie chcę ci dać zastraszyć Ja wierzę że po prostu Zwyciężyć Mam pani dzisiaj będzie pani mieć siłę Żeby stanąć na Godzinie Mam taką siłę I mam nadzieję że Że Będzie rekord No ja nie chciałabym się licytować ale już mam Dwie puszki Prawie prawie pełne już 2 i no i cóż no i zobaczymy na p Napiszemy ile zebra Poczekamy na Rekord Mamy nadzieję że będzie ze mną cały dzień Także Dziękuję bardzo