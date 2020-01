WOŚP. Patrycja Krzymińska: "krawcowa, która pozszywała ludzkie serca" znów prowadzi zbiórkę. Będzie nowy rekord?

- Ludzie pytali mnie, nie "czy", ale "kiedy" uruchomię zbiórkę do "puszki Pawła Adamowicza". Nie ośmieliłabym się jednak założyć takiej zbiórki po raz kolejny, mogliby to zrobić bliscy śp. pana prezydenta, ale nie ja. Nie mogłam jednak pozostać głucha na te prośby i zorganizowałam akcję "Razem dla WOŚP" - mówi w rozmowie z WP Patrycja Krzymińska.

- To był odruch serca. Dzisiaj nie mogłabym, w zgodzie z własnym sumieniem, przez szacunek dla bliskich śp. prezydenta Gdańska, po raz kolejny założyć takiej zbiórki - mówi w rozmowie z WP Patrycja Krzymińska, pytana czy i w tym roku ma zamiar uruchomić zbieranie pieniędzy do "puszki Pawła Adamowicza". - Pytało się mnie o to wiele osób... A właściwie nie pytali, czy taką zbiórkę uruchomię, ale kiedy to zrobię. Uznałam jednak, że to niemożliwe. Tamta zbiórka była ostatnia. Postanowiłam jednak nie marnować tego poczucia wspólnoty i zbierać pieniądze dla WOŚP - tłumaczy.