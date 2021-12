Fundusz kompensacyjny w Sejmie. Nawet 100 tys. zł za niepożądany odczyn poszczepienny

- Zastanawiam się czy robią na was jeszcze wrażenie umierający ludzie, ból rodzin w szpitalach covidowych, a może te tragedie wam spowszedniały. Gdy czytamy wasze maile, dochodzimy do wniosku, że macie zero empatii, liczą się słupki poparcia. "Nie należy epatować drugą falą" - pisał w mailach wasz propagandysta pan Maliszewski. Pisał też, że zniesienie obowiązku noszenia maseczek ma pomóc Andrzejowi Dudzie w reelekcji i tak się stało 2 dni później - wyliczała.