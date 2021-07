"Dzieci się wypowiedziały". Są wyniki kontroli w Nowym Dworze Gdańskim

- Jak my sobie to wyobrażamy, że będziemy teraz szczuli na kobiety, które opiekują się dziećmi, bo poseł Kowalski i posłanka Siarkowska chcą zbić kapitał polityczny? To skandal, tak się nie robi. Dlaczego nie zainteresują się jaka była sytuacja opiekunów i dzieci w czasie pandemii, gdy trzeba było żyć w zamknięciu? - pytała posłanka Lewicy