Frasyniuk: zabójca Adamowicza poczuł się jak żołnierz wyklęty

Znany opozycjonista Władysław Frasyniuk twierdzi, że odpowiedzialność za zabójstwo Pawła Adamowicza ponosi TVP oraz obóz rządzący. Jego zdaniem retoryka PiS i mediów publicznych wpłynęła na nożownika, który odebrał życie prezydentowi Gdańska.

- Ten konflikt zgotowała nam partia rządząca, która zabija kijami państwo prawa i odbiera nam nasze swobody obywatelskie. To oni doprowadzili do rozkwitu agresji i bezkarności - powiedział na antenie TVN 24. Jak twierdzi, sytuację pogorszyła również retoryka, stosowana przez Telewizję Polską, którą nazywa "szczujnią". - Ten człowiek poczuł się pod celą jak " żołnierz wyklęty ”. Uznał że misja przeciwko "żydowskiemu Owsiakowi ” jest jego ostatnią - przekonywał.

Frasyniuk nie wierzy w doniesienia o chorobie psychicznej napastnika. Jego zdaniem, doszło do zaplanowanego mordu na tle politycznym. - To nie jest chory psychicznie – wiedział w kogo uderzyć i którego dnia. Ugodził również w Owsiaka, to było straszne uderzenie. To niewątpliwie człowiek rozchwiany i z poczuciem krzywdy, ale do tego doszła Telewizja Polska, która wzmacniała to poczucie - tłumaczył.