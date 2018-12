Frankowicze chcą założyć partię. Liderką kobieta, obwiniająca premiera o śmierć męża

Prezes Jarosław Kaczyński wysłał ich po sprawiedliwość do sądu, premier Mateusz Morawiecki to dla nich bankster, a prezydent Andrzej Duda nie dotrzymał, złożonej w wyborach obietnicy rozwiązania problemu kredytów walutowych. Frankowicze, chcą założyć partię polityczną.

- Jeśli sami nie weźmiemy spraw w swoje ręce to chyba nikt z polityków tego nie załatwi - mówi WP Barbara Husiew, jedna z liderek stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. - Postulatem partii byłoby rozliczenie branży finansowej z afery kredytów frankowych. Zapadły pierwsze wyroki korzystne dla klientów , a nie ma ustawy, która całościowa rozwiąże problem. Przywróci do normalnego życia 700 tys. rodzin z kredytami we franku - dodaje.

Frankowicze są przekonani, że mają za sobą 2-3 mln osób uwikłanych w kredyty frankowe. Co jasne, nie wszyscy są wkurzeni na banki, gotowi wyjść na ulicę, procesować się z banksterami (w warszawskim sądzie jest 2600 spraw frankowych). Poziom ich emocji i gniewu zależy od kursu franka, a ten na razie jest znośny. Jednak ponad połowa Frankowiczów śledzi działania antybankowych ruchów. 60 proc. jest niezadowolona z działań podjętych przez prezydenta Dudę, wynika z ostatnich badań Instytutu Jagiellońskiego. To pokazuje, że Frankowicze nie muszą być już tylko klientami dotychczasowych partii politycznych, a gotowi są zadziałać przy urnie wyborczej.

Przypomnijmy, że w wyborach parlamentarnych w 2015 roku na PiS oddano 5,7 mln głosów, a ostatnią partią, która weszła do sejmu było PSL z 779 tys. głosów. - Patrząc na to co się dzieje w polityce, to w formie straszaka partia o nazwie: "Stop banksterom" mogłaby chociaż ich nastraszyć. Nawet odebranie 0,5 proc. poparcia może komuś napsuć krwi - skomentował założyciel ruchu SBB.