"Partia Rydzyka" zagrozi PiS? Polacy są gotowi na nią głosować

W sądzie jest wniosek o zarejestrowanie partii skupionej wokół ojca Tadeusza Rydzyka. Polacy są gotowi na nią głosować. Co więcej, 30 proc. badanych uważa, że ugrupowanie jest w stanie zagrozić PiS – wynika z panelu Ariadna dla Wirtualnej Polski.

Czy partia ludzi związanych z ojcem Tadeuszem Rydzykiem może zagrozić ugrupowaniu Jarosława Kaczyńskiego? Takie pytanie zadaliśmy Polakom. 30 proc. ankietowanych uważa, że to prawdopodobne. Co drugi badany jest przekonany, że takiego ryzyka nie ma i prezes PiS może spać spokojnie.

Swój głos w wyborach na partię ludzi ojca Rydzyka jest gotowych oddać 6 proc. badanych Polaków. 84 proc. nie zamierza udzielać jej poparcia, a co dziesiąta osoba nie ma jeszcze zdania w tej sprawie. O ugrupowaniu "Ruch Prawdziwa Europa", nazywany potocznie "partią ojca Rydzyka", słyszało już 47 proc. ankietowanych.

Partia ma nazywać się "Ruch Prawdziwa Europa - Europa Christi". Jej pierwszym celem, ma być start w wyborach do Parlamentu Europejskiego. A na jej listach mają się znaleźć politycy związani i sympatyzujący z toruńską rozgłośnią. Piotrowski ostatnio namawiał do wspólnego startu wyborach do europarlamentu Ruch Narodowy.