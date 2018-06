Frank-Walter Steinmeier przylatuje do Polski. Niemcy liczą na nowe otwarcie z Warszawą

Z Niemiec płyną sygnały, że "stosunki są lepsze, niż się czasami uważa". Prezydent Frank-Walter Steinmeier podczas wtorkowej wizyty ma nie poruszać kwestii spornych. To samo zrobi Andrzej Duda.



Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier przyleci we wtorek do Warszawy i uda się do Pałacu Prezydenckiego na spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą. O czym będą rozmawiać? Jak twierdzi "Rzeczpospolita", Niemcom w obliczu wojny handlowej z USA, napiętymi stosunkami z Rosją czy decyzją Donalda Trumpa o zerwaniu porozumienia nuklearnego z Iranem zależy na wzmocnieniu współpracy z Polską.