Wspólna linia UE wobec Iranu. Polska waha się

Polska powątpiewa, czy UE słusznie reaguje na decyzję Donalda Trumpa o porzuceniu umowy z Iranem. Nie chce osłabiać sankcji USA wobec Teheranu.

Prezydent Donald Trump wycofał Stany Zjednoczone z wielostronnej umowy z Iranem, której celem jest wyhamowanie programu nuklearnego mogącego prowadzić – zdaniem Zachodu – do budowy irańskiej bomby atomowej.

Komisja Europejska dzień po – jak przekonuje Bruksela – "zielonym świetle” na szczycie w Sofii już zaczęła uaktualniać unijną "regulację blokującą”, by chroniła firmy z UE przed sankcjami USA za inwestycje w Iranie. Tę regulację przyjęto pierwotnie w latach 90., gdy Unia nie godziła się na sankcje USA wobec Kuby. Zakazuje ona unijnym firmom stosowania się, a sądom i instytucjom w UE egzekwowania wybranych decyzji sankcyjnych "krajów trzecich”, czyli USA. Unijne firmy, które narażą się na kary w USA, teoretycznie mogłyby dochodzić w sądach UE odszkodowania kosztem amerykańskiego majątku w Europie.

"Regulacja blokująca”, która miałaby wejść w życie na początku sierpnia, ma poparcie Berlina i Paryża, a w Sofii wydawało się, że i reszty krajów Unii. Ale w poniedziałek (28.05.2018) Jacek Czaputowicz zaprzeczył. – To wymaga jeszcze refleksji. Problemem z polskiej perspektywy są próby podjęcia działań, które byłyby nastawione przeciwko Stanom Zjednoczonym i będą skutkować przeciwko sankcjom amerykańskim. Tu jest pewien problem – powiedział. Czaputowicz przekonywał, że pożądany byłby system rekompensujący straty unijnym firmom, które będą tracić na inwestycjach w Iranie wskutek sankcji USA, ale nie można tych firm zachęcać do dalszego inwestowania wbrew tym restrykcjom.

Polska wspólnie z Rumunią

Stanowisko przedstawione przez szefa polskiej dyplomacji w zasadzie jest zaprzeczeniem strategii UE ze szczytu w Sofii, która przewiduje, że dopóki Teheran przestrzega ugody o atomie, dopóty Unia będzie wykonywać swoją część umowy, czyli "nagradzać” Iran normalizacją stosunków gospodarczych. Z naszych informacji wynika, że podczas poniedziałkowych obrad wątpliwości podobne do polskich podnosił m.in. minister z Rumunii. Natomiast Czaputowicz relacjonował dziennikarzom, że w podobnym duchu wypowiadały się kraje zawdzięczające USA swoje bezpieczeństwo. Czy i jak Polska mówiła o swych wątpliwościach w sprawie linii UE co do Iranu? – Wyrazem jedności Unii jest także otwarte dzielenie się swymi troskami – tak od odpowiedzi uchyliła się szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini.