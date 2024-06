To dlatego Benedykt abdykował. Franciszek mówi, że też by mógł

- Pewnego razu rozmawialiśmy i pojawiło się to pytanie. Czuł, że jego siły go zawodzą, a to był problem, ponieważ w lipcu 2013 r. miał udać się do Rio de Janeiro na Światowe Dni Młodzieży. Jego rezygnacja była gestem szczerości. Nie był w ogóle przywiązany do władzy - wspomina Franciszek. Jak dodał, Benedykt zrezygnował "ze względu na swą uczciwość".