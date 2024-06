Kolejna klapa w Krakowie. Znów nie wybrali polityka PiS

Prezes PiS Jarosław Kaczyński, pytany po tym głosowaniu przez dziennikarzy o sytuację PiS w Małopolsce, ocenił: "No bunt jak bunt, to jest kwestia tam pewnych różnic zdań". Dopytywany, czy poseł Kmita nie podoba się lokalnym działaczom, odparł wówczas: "Czasem nowi ludzie, tacy, którzy cokolwiek, no powiedzmy sobie, z wyższej półki w sensie intelektualnym, niektórym się nie podobają". Dodał, że jest to przykre i będzie z tym walczyć.