Fentanyl pod nadzorem. Powstał pierwszy raport

Pierwszy raport o sprzedaży opioidów trafił do minister zdrowia Izabeli Leszczyny. Podkreśliła, że sprawa została przekazana policji. Analitycy szukają odchyleń. - Jeżeli jakiś lekarz wypisywał leki kardiologiczne i nagle wypisuje leki opioidowe, to jest to zjawisko niepokojące - mówiła w rozmowie z Programem I Polskiego Radia.