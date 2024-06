"Przyzwyczajacie się do takiego widoku". Ekipa Donalda Tuska przesypia początek plagi?

Ważny wątek krytyki nowej ekipy rządzących to niepowołanie do dziś Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Ten urzędnik i kierowana przez niego służba może kontrolować przepływy leków opioidowych, a także apteki wystawiające e-recepty. Szefem GIF w latach 2021-2023 była Ewa Krajewska, która w listopadzie weszła do tzw. tymczasowego rządu Mateusza Morawieckiego jako minister zdrowia. Od czasu zmiany władzy stanowisko GIF pozostaje nieobsadzone.