"FAZ": ostatnia wielka bitwa Tuska

Tusk, który jesienią przejął stery partii, idzie na być może ostatnią wielka bitwę w swoim życiu. W Radomiu jako mówca będący blisko ludzi wrócił do starej wysokiej formy. Czerpał ze swoich doświadczeń z kampanii w minionych miesiącach, w czasie której, jak twierdził, odwiedził prawie sto miejscowości. I trafił do słuchaczy, mówiąc o tym, co, według sondaży, aktualnie najbardziej boli Polaków: o inflacji, która w niektórych wschodnioeuropejskich państwach UE jest nawet dwa razy wyższa niż w Niemczech" – relacjonuje niemiecki dziennikarz.