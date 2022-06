Falstart kampanii wyborczej. "Związany z narastającymi problemami Polaków"

Według ekspertki wiele zależy od tego w jakiej formule opozycja pójdzie do wyborów. - Jeżeli partie zdecydują się na jeden blok, to wiele postulatów ideologicznych trzeba będzie stępić, żeby pogodzić PSL, PO i Lewicę. Jeżeli jednak będą dwa bloki - Hołownia pójdzie z PSL a Koalicja Obywatelska z Lewicą - to wiadomo, że drugi blok może przejąć te postulaty. Decyzja o formule startu wpłynie z pewnością na to, czy takie tematy będą się pojawiały w kolejnych miesiącach – dodaje.