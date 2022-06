PiS chce przesunąć termin wyborów samorządowych. "Obawy o wynik"

Dlaczego wybory parlamentarne i samorządowe w jednym terminie byłyby dla PiS korzystne? Socjolog podkreśla, że w przypadku przesunięcia wyborów do władz lokalnych część samorządowców będzie chciała wcześniej wystartować w wyborach do Sejmu i Senatu. Po to, by zapewnić sobie rozpoznawalność i w rzeczywistości przedłużyć kampanię wyborczą. - Wszyscy samorządowcy, którzy mają głowę na karku, będą zabiegali o to, żeby wpisać się na listy i zaangażować się w kampanię parlamentarną, która byłaby dla nich prekampanią. To może być bonus dla partii opozycyjnych, które w wielu samorządach mają więcej aktywistów i radnych - dodaje.