"Fakt" o ułaskawieniu pedofila przez Andrzeja Dudę, minister Marek Gróbarczyk nie chce prenumeraty

Post w ciągu kilku godzin polubiło blisko 2 tys. osób. Bardzo szybko skomentowali go też znani dziennikarze. "Świetna decyzja" - napisała Magdalena Ogórek z TVP. "Obrona pedofila nie jest problemem, problemem jest pisanie prawdy o tym?" - odniósł się z kolei do wpisu ministra Gróbarczyka Tomasz Lis, redaktor naczelny tygodnika "Newsweek". Należy on do firmy Ringier Axel Springer Polska, która wydaje również "Fakt".