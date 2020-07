Wybory 2020. Andrzej Duda: Niemcy chcą nam wybierać prezydenta? To jest podłość

- Pomogłem rodzinie, prosiła mnie o pomoc, zwróciła się do mnie o nią. Ten człowiek odbył karę, odsiedział więzienie w całości, ale rodzina pisała, że zakaz zbliżania to kara dla nich. Prosili mnie o to, żebym go zniósł - mówił Duda, tłumacząc się ze swojej decyzji o ułaskawieniu przestępcy seksualnego, o której pisał dziennik.