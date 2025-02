Europa wyśle na Ukrainę "armię odstraszania"? "To bardzo grząski grunt"

Coraz głośniej mówi się o wysłaniu żołnierzy z Europy do Ukrainy, by zabezpieczyć trwałość ewentualnego zawieszenia broni. Według doniesień mediów chodzi o ok. 30 tys. żołnierzy. - To szacunkowa liczba, punkt wyjścia do negocjacji. Ale już dziś wiadomo, że byłaby to bardzo trudna misja rozjemcza na ogromnym terenie - mówi WP Dawid Kamizela, analityk i ekspert ds. wojskowości.