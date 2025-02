Media: Europa rozważa wysłanie 30 tys. żołnierzy do Ukrainy w razie zawieszenia broni

"The Washington Post" ujawnia, że jednym z rozważanych scenariuszy jest wysłanie do Ukrainy kilku brygad o łącznej sile 25-30 tys. żołnierzy z państw europejskich. Żołnierze ci nie byliby rozmieszczeni bezpośrednio na linii frontu, lecz pełniliby rolę "sił odstraszania".

Francja już zadeklarowała gotowość do wysłania około 10 tys. żołnierzy. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer również wyraził gotowość do wysłania brytyjskich wojsk do Ukrainy, podkreślając, że decyzja ta nie jest łatwa, ale bezpieczeństwo Ukrainy jest kluczowe dla przyszłości Europy.