Europa ma mało czasu. "Rosja chce gromadzić zapasy"

Premier Kallas podkreśliła, że szacunki te są oparte na analizach estońskiego wywiadu, który przewiduje, że odbudowa rosyjskiej armii zajmie od trzech do pięciu lat. "Nasz wywiad szacuje, że zajmie to od trzech do pięciu lat, a w dużej mierze zależy to od tego, jak uda nam się utrzymać jedność i stanowisko wobec Ukrainy" - zaznaczyła premier Kallas.