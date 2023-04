Europa bez liderów. Były ambasador mówi o "nieładzie"

- Angela Merkel była politykiem barwnym, dlatego częściej mówiliśmy o polityce Niemiec, a kanclerz Olaf Scholz, jak przechodzi, to go nie widać. Zresztą, problemem jest to, że popadliśmy w jakąś niemądrą niewolę takiego stereotypu, że Niemcy z nami rywalizują, a my jesteśmy w troszeczkę innych ligach. Dla Niemiec Polska nie jest takim zagrożeniem, jak wydaje się niektórym naszym politykom, którzy próbują na to grać w polityce wewnętrznej. Powinniśmy rozmawiać z Niemcami twardo, po partnersku, ale nie kopać ich po kostkach. Musimy szukać płaszczyzn do współpracy - podsumował Nowakowski.