Poruszenie po słowach Macrona. "To fatalny sygnał, wyrwał się z szeregu"

To nie pierwsza taka sytuacja, w której Macron krytycznie wypowiada się na temat NATO i zależności Europy od USA. W 2019 roku ocenił w rozmowie z brytyjskim tygodnikiem "The Economist", że Stany Zjednoczone "odwracają się plecami" od swoich sojuszników z Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dodał wówczas, że dochodzi do "śmierci mózgowej NATO" i zaapelował do innych krajów europejskich, by się "przebudziły". Po tej wypowiedzi ówczesna kanclerz Niemiec Angela Merkel skrytykowała francuskiego prezydenta.