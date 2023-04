Viktor Orban odgryza się USA. "My jesteśmy przeciwni wojnie"

Orban skarcił też USA. - Stany Zjednoczone są położone z daleka od wojny na Ukrainie, więc łatwiej zajmować im prowojenne stanowisko - ocenił węgierski premier, który zapowiedział, że nie pozwoli na to, by jego kraj został wciągnięty do wojny przez Waszyngton.