"Endpose" Morawieckiego. "Bardzo nudne, chaotyczne, nostalgiczne"

Najśmieszniejszy moment - zapowiedź współpracy rządu z opozycją

Jak podkreśla, wystąpienie było "miałkie", ale pojawiło się w nim kilka interesujących wątków. - Choćby odwołanie się do Porozumienia Centrum. Po co to zrobił? Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to to, że szykują się na rebranding, że może będzie chciał odwoływać się do tradycji tej partii - mówiła.