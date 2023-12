Kaczyński wysłał posłańca do Hołowni. Prezes "woli się tam nie fatygować"

Tym razem Kaczyński nie wybrał się zatem osobiście do Hołowni, tak jak to zrobił w listopadzie. "Nie wiemy jaką sprawę miał Prezes, ale wiemy, że czasy mówienia Marszałkowi Sejmu co ma robić już się skończyły" - zastanawiało się "Szkło Kontaktowe" TVN24.