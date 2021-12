Dezerter z polskiej armii Emil Cz. był oskarżony o znęcanie się nad matką. Jest wyrok

Sąd Rejonowy w Bartoszycach skazał Emila C. na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności oraz zobowiązał oskarżonego do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu. Sąd orzekł wobec Emila C. także zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej kobiety na odległość mniejszą niż 50 metrów i bezpośredniego kontaktowania się z nią na okres 1 roku od uprawomocnienia się wyroku.