Ekstremalna pogoda. Urlop w tym miejscu nie jest najlepszym pomysłem

- Chociaż my sobie teoretycznie poradzimy, to około miliard ludzi, którzy będą żyli na obszarach nienadających się już do życia, po prostu zostanie zmuszonych do przeprowadzki. Chętnie powiedziałbym górnikom, że jeśli koniecznie chcą kopać węgiel, to niech przygotują się na 600 tysięcy Marokańczyków, którzy powinni w takim razie zamieszkać na Śląsku. U nich za jakiś czas się nie da, między innymi właśnie dlatego, że emitujemy dwutlenek węgla do atmosfery. Albo przestaniemy kopać ten węgiel, albo będziemy mieli poważniejsze kłopoty niż lokalna susza - tłumaczył.