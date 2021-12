Ekspresowe głosowanie ws. "lex TVN". Posłowie KO zawiadamiają prokuraturę

- Naruszono też interes prywatny spółki Discovery, a to o tyle istotne, bo naruszono umowę handlową ze Stanami Zjednoczonymi, która została podpisana na początku lat 90. To co robią Kaczyński, Babinetz, Lichoska i Suski, to naruszanie naszych interesów, w sytuacji, gdy na wschodzie Europy Rosja zbroi się i jest coraz bliżej ukraińskiej granicy. To nie jest czas na wojnę z USA - dodał polityk.