Makowski: "Tu nie chodzi o TVN, ale o wolność wyboru. Bez niej demokracja jest ślepa" [Opinia]

Właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku nowelizacji ustawy o KRRiT, stanowiącej preludium do ręcznego sterowania "nieprzychylnymi" podmiotami. W tym przypadku koncernem TVN Discovery, który od lat stanowi sól w oku Prawa i Sprawiedliwości. Pod pozorem dostosowania polskiego prawa do standardów unijnych oraz chęci zabezpieczenia go przed ingerencją kapitału z Rosji, Chin czy Bliskiego Wschodu - poszczególni przedstawiciele rządzącej koalicji nawet nie ukrywają swoich prawdziwych intencji.