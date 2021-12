Tłumy policji przed Pałacem Prezydenckim. "Ustawieni w zwartym szeregu"

Na Krakowskim Przedmieściu w niedzielę wieczorem odbył się protest przeciwko ustawie "lex TVN". Wkrótce o jej losie zdecyduje Andrzej Duda. - Państwo wcześniej nie mieli okazji tego zobaczyć, ponieważ był tu tłum ludzi. A przed Pałacem Prezydenckim tłum policji. Funkcjonariusze ustawieni w zwartym szeregu - relacjonował chwilę po zakończonym proteście reporter Wirtualnej Polski Klaudiusz Michalec. - Policja do nas krzyczała, żebyśmy lampę wyłączyli, ale chyba nie będą panowie policjanci mówili do nas, co mamy robić, bo prawo ich również pokazywać - dodał dziennikarz WP.