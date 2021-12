"Lex TVN" uchwalona. "Czas na realizację obietnicy Dudy"

"Po co dziś wrócił tzw. lex TVN do Sejmu? Coś się stanie TVN-owi? Wszystko wskazuje na to, że włos im z głowy nie spadnie, chodzi o zawieruchę. A powód jest tutaj - trzeba było jakąś zadymką medialną tę informację 'przykryć'" - ocenił poseł Robert Winnicki z Konfederacji zamieszczając informację podwyżkach cen gazu.