"Lex TVN". Ekspertka o proteście: "Widać narastającą frustrację w Polakach"

- Nie sądzę, żeby protest miał większy wpływ na decyzję prezydenta. Andrzej Duda będzie hamletyzował, przeciągał sprawę, może wysłać ustawę do TK. Ale nie to jest najważniejsze, ważniejsze jest to, że ludzie pokazali wspólnotę, że są razem, że chcą się gromadzić. To był protest nie tylko o wolność naszą, o wolność mediów, ale również protest przeciwko nieudolnej władzy, która nie panuje nad pandemią, nie radzi sobie z drożyzną. Widać w ludziach narastającą frustrację, która nie ominie rządzących - przekonuje w rozmowie z WP dr Anna Materska-Sosnowska.