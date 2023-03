Ekspert nie ma wątpliwości. To może zmienić sytuację na froncie

Analityk ocenił, że Biały Dom również przekaże Ukrainie swoje myśliwce F-16. Jego zdaniem jest "to tylko kwestia czasu". - Gdy dojdzie do porozumienia pokojowego, Ukraina prawdopodobnie będzie miała zachodnią obronę powietrzną. Rosjanie osiągną więc dokładnie odwrotny skutek od tego, do którego dążyli - powiedział.