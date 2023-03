Rosja zawali umowę z mocarstwem. Dostaw broni do Indii nie będzie

Według eksperta z think thanku Observer Research Foundation oświadczenie IAF to "bardzo poważny znak". - Myślę, że pokazuje to problemy z tą relacją, która (Indie - przyp. red.) nęka już od dłuższego czasu - stwierdził Harsh V. Pant. - Kryzys ukraiński przyspieszył pewien trend i pokazuje, że przez bardzo długi czas Indie starały się zdywersyfikować nadmierną zależność od Rosji i były nią zaniepokojone - dodał.