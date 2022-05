"Dziś o piekle mówię już mniej". Terlikowski o błędach przeszłości, laicyzacji i problemach Kościoła

- To sformułowanie jest głęboko zakorzenione w teologii, a przynajmniej pobożności katolickiej. (...) Oznacza to tyle, że to, co dokonuje się w czasie Eucharystii lub sakramentu pokuty, nie jest mocą księdza. Nie jest zależne od niego, od jego osobistej moralności albo jej braku. (...) To nie jest tak, że święcenia kapłańskie zmieniają naturę człowieka. Jak ktoś jest głupi, to po święceniach pozostanie głupi. Jeśli ktoś się nie nauczył dobrej teologii, to po święceniach nadal nie będzie znał dobrej teologii. Jeśli ktoś nie czyta i nie uczy się, to święcenia kapłańskie nie zmienią jego ignorancji. I to, że w momencie sprawowania Eucharystii czy udzielania rozgrzeszenia, występuje on in persona Christi [w osobie Chrystusa - przyp. red.] w ogóle tego nie zmienia - skonkludował filozof.