Terlikowski: "O. Paweł M. to mistrz manipulacji. Bił kobiety, gwałcił, uważały go za króla. Potrzeba zadośćuczynienia"

To prawda. Bez względu na zasługi, decyzji o. Zięby wobec zakonnika, który skrzywdził tak wiele osób, nie da się obronić. Problem polega na tym, że o. Maciej - jak się zdaje - nie dopatrzył się w relacjach świadków zarzutu gwałtu. Nie rozumiał pokrzywdzonych i nie był się w stanie zmierzyć z czynami swojego współbrata od strony karnej. Niepokojące jest również to, że nie powiadomiono Watykanu nie tylko o nadużyciach seksualnych, ale także o przestępstwach kościelnych. Mowa o solicytacji, czyli nakłanianiu penitenta przez spowiednika w czasie spowiedzi do czynności seksualnych. A to był obowiązek przełożonego.