Terlikowski o dramacie w Pszczynie. "Nie akceptuję politycznego rozgrywania"

"Nie negując dramatu rodziny proszę więc tylko o to, by tej sprawy nie rozgrywać politycznie i emocjonalnie, by nie czynić z niej kolejnej przestrzeni polsko-polskiej walki. Rodzinie należy się współczucie, pomoc, towarzyszenie i wyjaśnienie sprawy, ewentualnie ukaranie winnych. Wojna wokół niej z pewnością jednak temu nie posłuży" - czytamy we wpisie Tomasz Terlikowskiego.